مسلسل محارب الحلقة 16.. القبض على شقيق وصديق "حسن الرداد"

واصل الشجار بين شقيق وصديق الفنان حسن الرداد في مسلسل محارب وذلك بعد إثبات خيانة شقيقه للحصول على أموال أمام أهل الحارة.



مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 16



ليتم القبض مجددا على إبراهيم شقيق محارب ومصدي صديقه وعدد كبير من شباب الحارة الذين اعترفوا بأنهم من تعدوا على شقيقه وتقييده على الحائط تضامنا مع محارب

وذلك بعد الشجار بين مصدي "صديق محارب" مع إبراهيم "شقيق محارب" بسبب سوء تربيته، وخلال المشاجرة سقطت مبالغ كبيرة من إبراهيم، الأمر الذي اكتشفه "مصدي".

ليتهم إبراهيم شقيقه مصدي متهما بأنه من تعدى عليه ولكن ما زالت الشكوك تثار حوله من أين جلب كل تلك الأموال ليعترف بأن المحامي حسام الجيوشي هو المصدر لتلك الأموال.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 16

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



