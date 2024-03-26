مسلسل محارب الحلقة 16.. هل يخضع زاهر ويعترف "أنا مش راجل"

هدد الفنان حسن الرداد "محارب" الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" بقتل ابنه وزوجته مقابل الاعتراف راكعا على ركبتيه "أنا مش راجل"، وذلك في الحلقة الـ ١٦ من مسلسل محارب

تفاصيل أحداث مسلسل محارب الحلقة 16

خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 16 ، يرغب محارب أن يأخذ حق كرامته عندما أكبره الجيوشي من قبل في المشفى بذات الجملة "أنا مش راجل" ليهز كرامته أمام عائلته.

ثم يستعطف الجيوشي محارب، ضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 16 ، بأن زوجته وابنه يعانون من اضطرابات نفسية وأن ما يفعله سيوقعه في مشكلات أخرى.

ليصر محارب على موقفه في محاولة أن يعترف الجيوشي بمن قتل رجل الأعمال العزازي ونسب إليه تلك التهمة الملفقة دون أي دليل جعلته يصبح متهم هارب لا يعرف إثبات براءته.

وتتواصل أحداث مسلسل محارب الحلقة 16 تشويقا ، بعد مواجهه الفنان أحمد زاهر مع الفنان حسن الرداد في منزله الذي اقتحمه ليهدده بقتل زوجته وابنه إذا لم ينحني أمامه.

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مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والإعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

قصة مسلسل محارب

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود



