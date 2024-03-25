الإثنين 25 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 15.. الطمع يفرق بين أحمد زاهر ونيرمين الفقي

مسلسل محارب
مسلسل محارب

شهدت الحلقة 15 من مسلسل محارب تطور كبير بعد أن انتصرت المصلحة الشخصية في التفريق بين الفنان أحمد زاهر "حسام الجيوشي" والفنانة نيرمين الفقي "انجي" طمعا في ورث الفنان ماجد المصري "العزازي" بعد مقتله.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 15

يستعجل حسام الجيوشي زوجة العزازي بالانتهاء من إعلام الوراثة مطالبا بنصيبه في نص ورثها من زوجها مما كان سبب الشجار بينهما.


يهدد حسام الجيوشي بأن إذا لم تنفذ أوامره سيدرج اسمها ضمن المتهمين بقتل زوجها العزازي لمصلحتها الشخصية في التخلص من ما يثبت الاختلاسات والصفقات المالية.


لتتكاثر على محارب الضغوط من خلال هروبه من قوات الأمن لطلبه في قضية ملفقة لمقتل رجل الأعمال العزازي، ومحاميه وصفي، ليبحث عن مكان أمن لحين البحث عن سبيل لإثبات براءته.

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 15

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it

 

مسلسل محارب الحلقة 15.. مواجهه بين شقيق وصديق حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 15.. "عبرة لمن لا يعتبر"..."مصدى" يربط شقيق محارب فى الحارة لشهادته ضده

قصة مسلسل محارب

ليصطحب ابطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في اطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لاعالة اسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.


 

ابطال مسلسل محارب

ابطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود


يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.

 

 

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مسلسل محارب الحلقة الخامسة عشر.. "الرداد" في منزل المحامي حسام محتجزًا ابنه وزوجته

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