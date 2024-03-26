مسلسل محارب الحلقة 16.. خلاف بين أبناء عم الفنان حسن الرداد حول ميراثه

مازال الخلاف قائم بين ابناء الفنان حسن الرداد "محارب" حول ميراثة من والده الذي تركه قبل 35 عاما، فارًا الى القاهرة من ثأر الصعيد.

تفاصيل احداث مسلسل محارب الحلقة 16

وضمن احداث مسلسل محارب الحلقة 16 يتشاجر أبناء عمومته مع كبيره العائلة، بأن محارب ليس له أحقيه بعد كل تلك السنوات وأن هذا مجهودهم واستثمارهم الذين لن يفرطوا فيه مهما حدث، ليكون هذا الاعتراض بعد اصرار آمنة جدة “محارب” إعطاء ميراث “محارب”، وأشقائه من والدهم لهم والبالغ 50 فدانا؛ وهو ما اعترض عليه أبناء عم محارب رافضين تسليمهم ميراثهم.

جاء هذا بعد موافقه كبار عائلة محارب على مسامحته وحمايته مقابل تقديم كفنه فديته وانهاء تلك القضية واعطاءه الامان بالحماية.

اقرأ ايضا

مسلسل محارب موعد وقنوات عرض الحلقة 16

ليعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءا والاعادة في الساعة الخامسة على إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

قصة مسلسل محارب

ليصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سر كبير يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاة والده، لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

أبطال مسلسل محارب

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود.



يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى.



