الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل "نور والكوكب السعيد" الحلقة 17..مغامرة جديدة في رحلة البحث عن سامر

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

مسلسل “نور والكوكب السعيد” الحلقة 17.. حملت الحلقة عنوان "القبطان"، حيث بدأت بمغامرة جديدة للحصول على طريقة للوصول إلى سامر، وتمثلت الحلقة في مناقشة قضية الهروب عن طريق البحر.

ووصل رامي الطيار لبعض المعلومات عن القبطان الذي يساعد سامر للهروب عن طريق البحر، وعن طريق التكنولوجيا التي تتبع الأثر الرقمي وصل نور وفريقه للاماكن التي يظهر بها القبطان الذي يمارس نشاط الهجرة غير الشرعية.

ورصد رامي بعض السفن الغير شرعية، وقاموا بمراقبتهم، حيث استطاع نور الوصول للخطة التي يقوم بها القبطان وبالفعل استطاع نور وفريقه الوصول للذين يذهبون خارج البلاد تهريبا عن طريق البحر.

وانتهت الحلقة بضعف فرحة الزائرة الفضائية بسبب تعرضها لطاقة سلبية بنسبة كبيرة من ناحية الأشخاص الذين ينتابهم الخوف بسبب اللجوء للبحر الخطر للهروب خارج البلاد.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 18

عرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة عشر:

يعرض مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد:

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.
 

مسلسل نور والكوكب السعيد.. ملخص الحلقة 16

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16

ابطال مسلسل نور والكوكب السعيد:

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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