الأربعاء 27 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16

نور والكوكب السعيد
نور والكوكب السعيد

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال خلال شهر رمضان المبارك عبر القناة الأولي، والمسلسل من انتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد إعادة الحلقة 16

وبالتزامن مع استمرار عرضه حتى نهاية شهر رمضان يبحث الكثير عن موعد إعادة الحلقة ليتسنى لهم متابعتها في موعد غير موعدها الأساسي، وتعرض الحلقة 16 من مسلسل نور والكوكب السعيد أكثر من مرة على مدار اليوم.

ويتم إعادة مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية في اليوم التالي تمام الساعة 5:05 مساء، أي قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.

مسلسل نور والكوكب السعيد تفاصيل احداث الحلقة 16

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استمرار أحداث البحث عن الناجين من العمليات الإرهابية واستطاع “نور” وفريقه أن يطلع على تسجيلات المعركة التي اختفى خلالها سامر، من خلال أجهزة التتبع، وواصل “نور” تحرياته وقام رامي والزائرة الفضائية بالطيران بين الجبال للوصول إلى سامر.


مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 17

مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

مسلسل نور والكوكب السعيد موعد عرض الحلقة 16

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد الخاص بالأطفال على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:10 مساء.

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16.. استمرار رحلة البحث عن سامر

ملخص الحلقة 15 من مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 15.. الرهينة

مسلسل نور والكوكب السعيد أحداث الحلقة 15.. "الرهينة"


مسلسل نور والكوكب السعيد قنوات عرض الحلقة السابعة عشر

يعرض مسلسل الكرتون نور والكوكب السعيد يوميا وقت الإفطار على القناة الأولى، كما أنه يعرض على منصة واتش ات، وهو إنتاج مشترك بين الأزهر الشريف وأكاديمية البحث العلمي.

قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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