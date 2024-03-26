الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16.. استمرار رحلة البحث عن سامر

مسلسل نور والكوكب
مسلسل نور والكوكب السعيد

مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16.. بدأت الحلقة التي تحمل عنوان "برودة الثلج"، بمشهد لجبال من الثلج، ونور يحاول إعادة سامر لأسرته.

واستطاع “نور” وفريقه أن يطلع على تسجيلات المعركة التي اختفى خلالها سامر، من خلال أجهزة التتبع، وواصل “نور” تحرياته وقام رامي و الزائرة الفضائية بالطيران بين الجبال للوصول إلى سامر.


مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 16
 

يعرض على القناة الأولى المصرية في تمام الساعة 6:05 مساء، ثم يعاد في الصباح الباكر ويمكن اعادته على منصة watch it، بالتزامن مع عرضه عليها ليتسنى للجميع مشاهدته والاستمتاع به.

ملخص الحلقة 15 من مسلسل نور والكوكب السعيد

موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 15.. الرهينة

مسلسل نور والكوكب السعيد مواعيد وقنوات عرض الحلقة 17 
 

يعرض مسلسل نور والكوكب السعيد على القناة الأولي، ويعاد مرة أخرى على القناة الفضائية المصرية قبل الموعد الأساسي بساعة بشكل يومي.


قصة مسلسل نور والكوكب السعيد

تعرض حلقات نور والكوكب السعيد مجموعة من الأفكار التوعوية الخاصة بالقضايا المختلفة، وكذلك إثارة خيال الطفل، وتشكيل وعيه بالقيم الإنسانية والحضارية التي يجب أن يتحلى بها؛ وتلخص حلقات المسلسل فكرة المسلسل في الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، ويسوده التسامح والإخاء وقبول الآخر، كما يسعى المسلسل إلى إيجاد عالم يرتقي بالذوق العام، وبالفن الراقي الذي يمحو القبح والإسفاف من حياتنا، ويتعامل فيه البشر بالرحمة تجاه كل الكائنات على كوكب الأرض، وبالوعي الكافي للحفاظ على الكوكب نفسه من الدمار، والتلوث، والتصحر.

 


أبطال مسلسل نور والكوكب السعيد

أبطال المسلسل هم الطفل نور المتميز برجاحة العقل، وسعة الصدر، وبُعد النظر، وأخته الصغير زهرة اللطيفة الذكية، والكائن الفضائي من كوكب السعادة فرحة الموفدة في مهمة اكتشاف أسباب الطاقة السلبية المنبعثة من كوكب الأرض المجاور لكوكبهم، والفتى رامي القادم من المستقبل أيضًا في مهمة محاولة إنقاذ الأرض بعد معايشته في المستقبل المصير الكارثي الذي آلت له الكرة الأرضية؛ نتيجة ممارسات البشر على مر العصور.

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ملخص الحلقة 15 من مسلسل نور والكوكب السعيد

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موعد إعادة مسلسل نور والكوكب السعيد الحلقة 15.. الرهينة

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