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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك"

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. 
مسلسلات رمضان ٢٠٢٤..  مسلسل لحظة غضب لـ"صبا مبارك"

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.. ضجة كبيرة أحدثها البوستر الدعائي لمسلسل لحظة غضب للفنانة صبا مبارك، الذي تشارك فيه خلال موسم دراما رمضان 2024، والمقرر عرضه على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

وينتظر الجمهور المسلسل بعد طرح منصة watch it الإلكترونية البوسترات الخاصة به، والذي ظهرت خلاله بطلة العمل بملامح حادة ومخيفة وأمامها قالب كعك، والعمل مكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب هو اجتماعي يتناول العديد من القضايا الاجتماعية التي تظهر المشكلات التي تحدث بين طرفين في علاقة حب والتي تكون حافلة بالرومانسية كما أنها في الوقت نفسه ممزوجة بالتشويق والمفاجأت.

مسلسلات رمضان ٢٠٢٤

ويشاركها في العمل النجم محمد شاهين، ويعتبر هو العمل الثالث الذي يجمل صبا وشاهين، إذ كان قد اجتمع الثنائي من قبل في مسلسل "شربات لوز" بطولة الفنانة يسرا، كما شاركا سويًا في بطولة مسلسل "سوتس بالعربي" مع النجم آسر ياسين.

ومن المقرر أن يتقابلا هذا العام أيضًا في مسلسل "لحظة غضب". مسلسل "لحظة غضب" هو من إخراج عبد العزيز النجار، وتأليف مهاب طارق، وإنتاج طارق الجناينى.

أبطال مسلسل لحظة غضب

ومن الأبطال المشاركين في العمل صبا مبارك ومحمد شاهين وعلي قاسم وسارة عبدالرحمن ومحمد فريد وناردين فرج ومنة المصري وتأليف مهاب طارق وإخراج عبدالعزيز النجار.

كان أخر أعمال النجمة صبا مبارك، مسلسل "بين السطور"، ويشاركها بطولته كل من: أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، علي الطيب، دنيا المصري وعدد آخر من الفنانين، وهو مأخوذ من فورمات كوري، ومعالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وتعرض حلقات مسلسل بين السطور، على قناة ON دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، إذ تعرض اليوم الأحد الحلقة الـ 16.

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