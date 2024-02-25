قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المرفوعة من المحامي خالد سليمان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، ضد كل من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، ووزير الدولة لشئون الرياضة بصفته، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بصفته، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفته، ويطالب فيها بوقف تنفيذ قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي، التي انعقدت يوم 18 نوفمبر 2023- لجلسة 17 مارس كطلب للاطلاع على 21 حافظة مستندات قدمها الكابتن محمود الخطيب.

تأجيل نظر دعوى حل مجلس إدارة النادى الأهلى

وقال المحامي، في دعواه، إن الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي لم تنعقد في الاجتماع الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكذلك لم تنعقد في الاجتماع الثاني، حسب ما أعلنه وكيل مديرية الشباب والرياضة وليس رئيس النادي، لذات السبب، بحضور عدد 3034 عضوًا فقط إعمالًا لنص المادتين 41 و44 من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، وحيث توافرت عدة أسباب تؤكد بطلان إجراءات انعقاد هذه الجمعية العمومية للنادي بسبب مخالفتها الإجراءات القانونية لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية، ومخالفتها كذلك لائحة النادي الأهلي الأساسية.