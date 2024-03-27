الأربعاء 27 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

الحشاشين وجودر وحق عرب.. ملخص أحداث الحلقة 16 والأولى من المسلسلات التاريخية والشعبية

الحشاشين وجودر
الحشاشين وجودر

شهدت الحلقة السادسة عشر، من مسلسلات رمضان 2024  أحداثًا مشوّقة، وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "ملخص أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية"، التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في ماراثون رمضان 2024.

ملخص أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 16

بدأ “عرب”  أحمد العوضي، في مسلسل حق عرب الحلقة 16 مع، أبو عمار، وقد عرض عليه ذلك من قبل، ولكن عرب رفض بسبب عمله مع "عبد ربه" رياض الخولي، وطلب عرب من أبو عمار أن يعمل مع الجياشين، ووافقوا برغم اتفاقهم مع "رباح" وليد فواز، وذلك حتى لا يخسروا أبو عمار.

وشهدت الحلقة، انهيار "حنان" دينا فؤاد، بعد شهادة صديقة عمرها ضدها، وكلف "عبد ربه" محامي بالدفاع عنها، وطلب تحويلها للطب الشرعي لكشف عذريتها، وانها لو صادقة سيتحسن موقفها في القضية بشكل كبير.

مسلسل حق عرب: أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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ملخص أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 16

شهدت الحلقة الـ 16 من مسلسل الحشاشين حيلة من برزك أميد من أجل الهروب من الشام بعد قتل الشاب الخارج عن طائفة الحشاشين، وذلك بعدما وقع فى قبضة الشرطة إلا أنه احتال عليهم وطلب منهم تركه مقابل إعطائهم مبلغا ماليا كبيرا على باب المدينة، وما إن وصل إلى باب المدينة حتى أعطاهم كيسا من الذهب وأثناء إمساك الجنود للكيس قتلهما مثلما يفعل دائمًا.

كما توعدت زوجه “الصباح” عقب قتل ابنها فى الحلقة السابقة توعدته فيها بأنها ستكون خصيمته حتى الممات، ثم قابل ابنه الأصغر الهادي والذى بدا عليه الرعب الشديد من الوالد وسأله هل من الممكن أن يقتله فى وقت لاحق حالة عمل شىء يغضبه ليخبره أنه لو اقترف خطأ فى الناس لن يسامحه أم لو كان خاصا به كأب سيغفر له.

مسلسل الحشاشين: كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبوباشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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ملخص أحداث مسلسل جودر الحلقة الأولى

أنقذت حدوتة جودر المصرى شهر زاد من قطع رقبتها على يد السياف أحمد فتحى، لإصرار شهريار على معرفة تفاصيل باقى الحكاية، لتطلب منه شهرزاد استكمال الحكاية اليوم الثانى.

بدأت الحلقة الأولى، من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on، بمبارزة شهريار- ياسر جلال بالسيف مع أحد حراسه ويتذكر مشهدا فى خياله وأقدم على قتل الحارس لكنه تركه.

وافقت شهرزاد على الزواج من شهريار من أجل أن تنقذ والدها الوزير قمر الزمان من قطع رقبته، وأنها سوف تحاول تغيير شهريار.

جودر: النجم ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

 

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