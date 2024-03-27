"الأرصاد": اليوم يسجل ذروة ارتفاع درجة الحرارة.. وتنخفض مساء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم يشهد استمرار ارتفاع قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن اليوم هو الذروة خلال فترة النهار والليل، لأن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم من المتوقع أن تصل إلى 31 درجة مئوية، وهذا أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي 7 درجات.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر "القناة الأولى"، أن الأجواء ستكون حارة فترة النهار بمعظم المحافظات، خاصة وقت الظهيرة، ومع غياب أشعة يحدث انخفاض فى قيم درجات الحرارة، وتسجل الصغرى خلال فترة الليل 18 و19 درجة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة، خاصة بالصباح الباكر والليل المتأخر والأماكن التي لها ظهير صحراوي بشكل كبير.

وتابعت أنه من المتوقع اليوم أن تشهد السماء بعض الأتربة العالقة فى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، ومن الممكن أن تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، إضافة إلى نشاط للرياح فى غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، ناصحة بارتداء الكمامات لمرضى الحساسية.

وأشارت إلى أن غدًا الخميس من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ومع يوم الجمعة يحدث انكسار لحدة ارتفاع درجات الحرارة، ولكن لا تزال أعلى من المعدلات، متابعة أن هناك استمرارًا لارتفاع درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل.