الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

طقس الغد
طقس الغد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأربعاء، طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وستكون هناك أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 0.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 31 19
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 31 18
بنهــــا 31 19 
دمنهور 29 18
وادى النطرون 31 18
كفرالشيخ 28 17
المنصورة 28 18 
الزقازيق 32 19 
شبين الكوم 31 17
طنطا 30 17
دمياط 27 19 
بورسعيد 30 19
الإسماعيلية 32 20
السويس 31 19
العريش 31 19
رفح 29 18
رأس سدر 30 13
نخل 32 08 
كاترين 26 08
الطور 30 17
طابا 29 15
شرم الشيخ 30 19
الإسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 30 18
مطروح 31 17
السلوم 32 17
سيوة 32 16
رأس غارب 30 15
الغردقة 30 19
سفاجا 31 19
مرسى علم 30 20
شلاتين 29 18
حلايب 26 19
أبورماد 28 19 
رأس حدربة 29 18
الفيوم 32 18
بني سويف 32 18
المنيا 33 17
أسيوط 32 17
سوهاج 32 18
قنا 33 19 
الأقصر 33 19
أسوان 33 20
الوادى الجديد 31 16
أبوسمبل 32 16

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالي: 

العظمى الصغرى
مكة 36 23
المدينة 34 21 
الرياض 28 15
المنامة 25 21
أبوظبى 25 21
الدوحة 27 19
الكويت 28 13
دمشق 22 07
بيروت 22 16
عمان 24 12
القدس 24 12
غزة 25 17
بغداد 24 12
مسقط 28 24
صنعاء 25 11
الخرطوم 37 22
طرابلس 27 15
تونس 19 11
الجزائر 17 10
الرباط 21 11
نواكشوط 33 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم: 

العظمى الصغرى
أنقرة 14 05
إسطنبول 21 12
إسلام آباد 28 17
نيودلهى 36 24 
جاكرتا 32 24
بكين 20 08
كوالالمبور 35 25
طوكيو 16 08 
أثينا 23 14
روما 16 08
باريس 12 06
مدريد 11 08
برلين 19 08
لندن 09 07
مونتريال 13 05
موسكو 08 03-
نيويورك 15 09
واشنطن 13 07
أديس أبابا 24 14

خبراء هيئة الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى الوجه البحري والسواحل الشمالية جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

عاجل| قبول طلب أسرة عبدالحليم حافظ لوقف إعلان دقوا الشماسى

نكشف قائمة الأهلى المسافرة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دورى الأبطال

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

زيلينسكى يقيل سكرتير مجلس الأمن القومى

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو أغرق بايدن فى مستنقع غزة! (1)

عبد الرحيم طايع

صيام العبادة وصيام العادة

مدحت بشاى

فى ذكرى ميلاد محمد غنيم حكيم الكُلى المصرى العالمى

حسين دعسة

2728.. رقم فى ذاكرة مجلس الأمن.. مَنْ يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية: قرار مجلس الأمن أدى لعزلة غير مسبوقة لإسرائيل

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية