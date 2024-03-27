الاحتلال يواصل اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس ويغلق مداخلها

كشفت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام بلدة مادما جنوب نابلس منذ ساعات الصباح وتغلق مداخلها.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال اقتحم قرية جلبون، وداهم الحي الغربي فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين دون أن تسفر عن وقوع أي إصابات.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، 11 فلسطينيًا من رام الله، بينهم عمال من قطاع غزة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 12 شخصًا بينهم أطفال بغارة جوية إسرائيلية استهدفت خيمة عائلة نازحة في الموصي جنوب قطاع غزة.

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32414 شهيدًا و274787 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحة، في بيانها، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 81 شهيدًا و93 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.