الثلاثاء 26 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خريطة الحالة المرورية اليوم

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرضت القناة الأولى، تفاصيل الحالة المرورية، اليوم الثلاثاء، حيث تشهد منطقة الكورنيش كثافات مرورية متحركة، تبدأ من المظلات وتستمر حتى منطقة وسط البلد.

 كما تمتد الكثافات إلى الطريق السطحي، لتشمل شارع رمسيس وامتداده، مشيرة إلى أن سيولة مرورية في طريق صلاح سالم والفسطاط وصولًا للقلعة، ونفق الملك الصالح، وتقاطعه عند طريق الكورنيش، الذي انتظمت عليه حركة السيارات وصولا للمعادي وحلوان، أما عن منطقة الكورنيش وحتى منطقة وسط البلد يشهد كثافات مرورية متحركة، ونفس الأمر في الاتجاه المعاكس.

وهناك سيولة مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان وأعلى كوبري 15 مايو، المتجه إلى ميدان لبنان، وعند شارع السودان وأمام محطة مترو الجامعة ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل وحتى مناطق الدقي، وتشهد معظم شوارع الجيزة سيولة مرورية، ماعدا الشوارع المغلقة بسبب بعض أعمال التطوير.

 أما في محافظة الإسماعيلية فيشهد طريق عثمان أحمد عثمان الرابط بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم سيولة مرورية، أما عن الطريق على الكورنيش فيشهد سيولة مرورية حتى مبنى المحافظة والجامعة.

والطرق المؤدية للإسماعيلية فتشهد سيولة مرورية، خاصة الطريق الصحراوي من القاهرة، ولكن طريق الإسماعيلية الزراعي القادم من الزقازيق يشهد بعض الكثافات المرورية ولكنها متحركة.

كثافات مرورية الكورنيش المحافظة لطريق الصحراوي من القاهرة طريق الإسماعيلية

مواد متعلقة

شرطة المرور تضبط 14364 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل| جوميز يستقر على حارس الزمالك أمام مودرن فيوتشر فى الكونفيدرالية (خاص)

"المقابر.. هدف للنبش أم للسرقة؟" الداخلية تكشف غموض الحوادث الأخيرة

سعر الدولار 16 يوم رمضان في البنوك خلال منتصف التعاملات

بعد 22 عامًا.. مدحت شلبى يعتذر عن تعليقه الشهير "بيبو وبشير" (فيديو)

"أسقطها على السلالم".. اكتشف زواج والده عرفيا فقتل زوجته بأكتوبر

مشاجرة الشقيقان انتهت بـ"موت الأم" في الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

2728.. رقم في ذاكرة مجلس الأمن.. من يوقف حرب إبادة غزة؟

وائل لطفي

بسبب السياسة لا الدين!

محمد رفعت

أيام الفساد!

ماجد حبته

موقف ألمانيا الحرج!

حسين دعسة

تظاهرة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان تضامنا مع قطاع غزة

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

صور

«هنا البداية».. بهجة المطرية على مائدة إفطار رمضان

«لمّة أحباب».. وزراء وفنانون على مائدة إفطار المطرية

دورة المتحدة الرمضانية.. فريق الدستور يواجه سى بى سى سفرة

محطة تل أبيب

المزيد

بنيامين نتنياهو فى "المصيدة".. خطة للإطاحة بـ"سفاح غزة"

لعنة غزة.. 60% من مصابى جيش الاحتلال الإسرائيلى يعانون من مشاكل عقلية

الاحتلال يستقبل قرار مجلس الأمن بـ"عشرات الغارات الجوية"