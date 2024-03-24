الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

شرطة المرور تضبط 14364 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بـ مديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏14364 مخالفة مرورية متنوعة.

 

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الأحد: «تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (14364 ) مخالفة مرورية متنوعة»:

 

- (7695) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

 

- (515) مخالفة سير دون تراخيص.

 

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يفطرون فى الشوارع.. رجال المرور يحمون الأرواح ويتابعون الطرق فى رمضان

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ضبط 2009 مخالفات مرورية خلال 24 ساعة

- ( 30) مخالفة دراجة نارية.

 

- (873) مخالفة تحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

 

- ( 17) مخالفة موقف عشوائي.

 

- (9) مخالفات شروط التراخيص.

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

شرطة المرور مخالفة الإدارة العامة للمرور تجاوز السرعة المقررة لوائح المرور

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