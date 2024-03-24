"غدرت بيها".. سيدة تهشم رأس صديقتها طمعًا فى ذهبها بالغربية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من أحد المستشفيات بدائرة المركز باستقباله (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) مصابة بجروح قطعية ووفاتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة بقصد السرقة وقررت بارتباطها بعلاقة صداقة بالمجنى عليها وأثناء تواجدهما بمفردهما بشقة المجنى عليها قامت بمباغتتها والتعدى عليها بالضرب بقطعة خشبية كانت متواجدة بالشقة، ما أدى لحدوث إصابتها التى أودت بحياتها والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية التى كانت ترتديها وهاتفها المحمول ولاذت بالهرب.

أرشدت عن الأداة المستخدمة وأضافت بتصرفها فى المسروقات بالبيع لــ(مالك محل للمشغولات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة أول المحلة "عميل سيئ النية") وأمكن ضبطه والمشغولات الذهبية المستولى عليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.