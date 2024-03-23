جثة قبل الفطار تثير فزع المواطنين.. القصة الكاملة لمقتل عامل في حدائق المعادي

«وجوزي بيفتح اللفة اللي اترمت من التوك توك خوفت وصرخت وطلعت أجري».. كانت هذه تفاصيل مرعبة شهدتها سيدة خلال عبورها الطريق مع زوجها في شارع الدندراوي خلال إلقاء جثة في الشارع بمنطقة حدائق المعادي.. وفي هذا التقرير نرصد كواليس الجريمة.

تفاصيل الحادث

البداية كانت بتجمع عدد من المارة في شارع الدندراوي في منطقة حدائق المعادي، قبل أذان المغرب بلحظات حول لفة قماش يتساقط منها الدماء ليكتشفوا أن بها جثة ألقاها عدد من الشباب داخل مركبة بخارية «توك توك» وفروا هاربين.

وتبين أن الجثة تعود لعامل في محل ملابس نشبت بينه وبين عدد من الشباب في المنطقة خلافًا منذ أيام دفعهم للتربص به واستدراجه والتعدي عليه وقتله ثم ألقوا به في الشارع وفروا هاربين؛ ليتجمع أهل المنطقة ويكتشفوا أنه جثة هامدة ظنًا منهم أنه يمكن إسعافه.

شهود العيان

وقال شهود العيان إنه قبل المغرب بدقائق خلال محاولتهم اللحاق بالفطار في المنزل استوقفتهم ضجة من مركبة «توك توك» تلقي بالجثة في الشارع وفروا هاربين وعندما حاولوا استيقاف المركبة لم ينجحوا، وبمعاينتها تبين أنها جثة لشاب غارق في دمائه فصرخوا وهرولوا لإبلاغ النجدة.

قرارات النيابة

وبمناظرة النيابة لجثة الشاب تبين إنها لذكر في العقد الثالث من العمر مصاب بطعنات متفرقة بالجسم من سلاح أبيض، انتهت بنزيف دموي غزير أوقف وظائف الجسم الحيوية عن العمل، وتسبب الوفاة.

وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة، والتصريح بالدفن، وتفريغ كاميرات المراقبة وتتبع خط هروب الجناة، وضبطهم وإحضارهم.

بداية تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب بشارع الدندراوي بدائرة القسم.

وعلى الفور توجهت قوة أمنية من قسم شرطة دار السلام إلى المكان، وتبين العثور على جثة شاب يرتدي كامل ملابسه مفارقا الحياة، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة إصابات بأماكن متفرقة بالجسم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونقل الجثة إلى المشرحة لتتولى النيابة العامة التحقيق.