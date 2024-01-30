الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم باغتصاب زوجة صديقه فى حدائق المعادى

اغتصاب
اغتصاب

يكثف رجال مباحث القاهرة، جهودهم لضبط المتهم باغتصاب زوجة صديقه بحدائق المعادي.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط منزل السيدة الشاكية للوقوف على ملابسات الواقعة.

حيث شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر في منطقة حدائق المعادي غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيًا على زوجته، وتحرر المحضر بالواقعة وجارٍ فحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من شيماء.م 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.

تفريغ كاميرات تفريغ كاميرات المراقبة اغتصاب زوجة صديقة تاجر حدائق المعادي

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