ضبط 7 قضايا مخدرات فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وشارك قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط في توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها "20.100 كيلو جرام من مخدر الحشيش - 4 كيلو جرامات من مخدر البانجو - كمية من مخدري "الهيروين، الشابو"- عدد من الأقراص المخدرة"، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري، عبارة عن “بندقية خرطوش- 3 فرود محلية وعدد من الطلقات”، وتنفيذ 801 حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالها “7.400 كيلو جرام من مخدر الحشيش– 8 كيلو جرامات من مخدر البانجو – 6.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين”، وكذا 3 قطع سلاح ناري عبارة عن 3 فرود محلية وعدد من الطلقات بحوزة 6 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.