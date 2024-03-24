الأحد 24 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"فى رمضان".. سقوط 3 لصوص سرقوا صندوق تبرعات مسجد ومدرسة وخزينة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- قنا) من ضبط 3 لصوص لسرقة صندوق تبرعات مسجد ومراوح من داخل مدرسة وخزينة مالية من داخل مزرعة.

 

وفى مديرية أمن الجيزة؛ تم ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة خزينة حديدية من داخل مكتب بإحدى المزارع "كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة" وبداخلها مبالغ مالية “عملات أجنبية ومحلية”.

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المبالغ المالية المستولى عليها بمسكنه.

 

وفى مديرية أمن القليوبية؛ ضبط عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزته سلاح أبيض؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل صندوق التبرعات وصنابير المياه من داخل أحد المساجد.

 

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وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات.

 

وفى مديرية أمن قنا ضبط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة قنا وبحوزته مبلغ مالى؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة 11 مروحة سقف من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز.

 

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان تصريف المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

3 لصوص صندوق تبرعات مسجد قطاع الأمن العام الجيزة القليوبية قنا

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