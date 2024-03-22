الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عصابة للنصب على راغبى الحصول على مستندات الأحوال المدنية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالجيزة لقيامه بمماسة نشاط إجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين فى الحصول على المستندات الرسمية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - الأحوال المدنية) قيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بالجيزة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في إنهاء المستندات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من خلال المحافظ الإلكترونية، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر موقع "فيسبوك" واتخاذهم شقة سكنية كائنة بدائرة قسم الأهرام بالجيزة مقرًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وأرشدوا عن (3 شرائح خاصة بالمحافظ الإلكترونية المستخدمة في تحصيل المبالغ المالية- 3 هواتف محمولة "بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي- 2 شهادة دورة تدريبة باسم أحد الأشخاص ممهورة بخاتم شعار جمهورية "مقلد").

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الامن العام الاحوال المدنية المستندات الرسمية المحافظ الالكترونية الجيزة

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