ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص انتحل صفة طبيب أسنان ومارس المهنة بموجب أوراق مزورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، انتحال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية، واستخراجه 4 بطاقات رقم قومي بمهن مختلفة بموجب مستندات مزورة من بينها حاصل على بكالوريوس طب أسنان.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال ممارسته مهنة طبيب أسنان داخل العيادة وبحوزته أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، بطاقة الرقم القومي "جميعهم باسمه ومزورين"- أجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته تلك المهنة داخل العيادة محل الضبط بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، مما مكنه من ممارسة المهنة.