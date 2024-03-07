الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

متهم
متهم

نجحت وزارة الداخلية في ضبط شخص انتحل صفة طبيب أسنان ومارس المهنة بموجب أوراق مزورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، انتحال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة صفة طبيب أسنان وممارسته المهنة بموجب أوراق "مزورة" من خلال عيادة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية، واستخراجه 4 بطاقات رقم قومي بمهن مختلفة بموجب مستندات مزورة من بينها حاصل على بكالوريوس طب أسنان.

 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه حال ممارسته مهنة طبيب أسنان داخل العيادة وبحوزته أصل شهادة الثانوية العامة، وبكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان، بطاقة الرقم القومي "جميعهم باسمه ومزورين"- أجهزة ومعدات وأدوات خاصة بطب وجراحة الفم والأسنان.

وبمواجهته اعترف بانتحاله صفة طبيب أسنان وممارسته تلك المهنة داخل العيادة محل الضبط بموجب شهادات مزورة وسابقة عمله كمساعد طبيب أسنان، مما مكنه من ممارسة المهنة.

الداخلية طبيب اسنان وزارة الداخلية تزوير المحررات الامن العام

مواد متعلقة

ضبط 458 عملة أثرية و17 تمثالًا و22 قطعة فخارية بالغربية

ضبط المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج

بمناسبة أعياد المرأة.. "الداخية" تمنح نزلاء مراكز الإصلاح زيارة استثنائية

ضبط 3 عاطلين متهمين بسرقة دراجة نارية في الساحل

ضبط عاطلين متهمين بسرقة الأجهزة الكهربائية من داخل شقة بـ15 مايو 

ضبط متهم بسرقة توك توك بأسلوب قطع الأسلاك

وزير الداخلية يهنئ رئيسيِّ "النواب" و"الشيوخ" بشهر رمضان

وزير الداخلية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بشهر رمضان

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين قبل أيام من رمضان

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

ضبط منتحل صفة طبيب أسنان فى الإسكندرية

ضبط المتهمين بالتعدى بالضرب على سيدتين فى طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مقترح أمريكى نحو قرار من مجلس الأمن.. غزة وأزمة الرهائن معضلة دولية

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

ماجد حبته

وفد البرلمان البريطانى

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة