الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لمتهمة فى سرقة مسكن مخدومتها بمدينة نصر

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنح مدينة نصر بالحبس 3 سنوات لمتهمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن مخدومتها بمدينة نصر. 

الحبس3 سنوات لمتهمة في سرقة مسكن مخدومتها بمدينة نصر

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سيدة بسرقة مشغولات ذهبية من مسكنها، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبطها بدائرة القسم حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية على أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية. 

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات أقرت بسرقتها من داخل المسكن التي تعمل به كخادمة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بارتكاب السرقة، واعترفت الخادمة بارتكابها واقعة سرقة بذات الأسلوب. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزارة الداخلية المرور امن القاهرة أمن الجيزة النيابة العامة سرقة مسكن مدينة نصر

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