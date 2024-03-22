حبس عصابة سرقة متعلقات المواطنين فى النزهة

قررت نيابة النزهة حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

كانت قد نجحت الجهود الأمنية في ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية بدائرة قسم شرطة النزهة، واعترفا بارتكابهما واقعتي سرقة، وتم بارشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة، سلاح أبيض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.