كشف تفاصيل منشور انتشار سرقة البطاريات في الفيوم

تمكنت أجهزة الأمن من كشف حقيقة ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن ادعاء إحدى السيدات بانتشار وقائع سرقة بطاريات السيارات بالفيوم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إدعاء إحدى السيدات بانتشار وقائع سرقة بطاريات السيارات بقرية كفور النيل بالفيوم.

بالفحص لم يستدل على ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن وبسؤال الشاكية قررت بتعرضها لواقعة سرقة بطارية سيارة ملك زوجها (موظف - مقيم بذات العنوان)، وأنها لم تحرر ثمة محاضر بشأن الواقعة، وأمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بذات العنوان) واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن البطارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.