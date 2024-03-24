قبل العيد.. إحباط ترويج ربع مليون قطعة ألعاب نارية بالأسواق

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج الألعاب النارية والاتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من ضبط (مالك محل لعب أطفال- مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته قرابة (250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.