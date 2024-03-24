الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قبل العيد.. إحباط ترويج ربع مليون قطعة ألعاب نارية بالأسواق

ألعاب نارية
ألعاب نارية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج الألعاب النارية والاتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامى.

 

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ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالإسكندرية

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ضبط 27 ألف قطعة ألعاب نارية فى مخزن بمركز إسنا

 تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، من ضبط (مالك محل لعب أطفال- مقيم بدائرة مركز شرطة ديرب نجم) لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية.. وبحوزته قرابة (250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

 

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العيد ربع مليون قطعة ألعاب نارية ألعاب نارية الداخلية وزارة الداخلية ترويج الألعاب النارية

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