الجمعة 22 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 27 ألف قطعة ألعاب نارية فى مخزن بمركز إسنا

العاب نارية
العاب نارية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالأقصر لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية، والترويج لنشاطه الإجرامي على موقع  التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

تفاصيل تحريات قطاع الأمن العام 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، بالاتجار في الألعاب النارية والترويج لنشاطه الإجرامي عن طريق إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه، وأرشد عن مخزن "مستأجر" لتخزين الألعاب النارية كائن بدائرة مركز شرطة إسنا وعُثر بداخله على (27 ألف قطعة ألعاب نارية)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اجهزة الامن الالعاب النارية قطاع الأمن مركز شرطة إسنا تخزين الألعاب النارية

مواد متعلقة

ضبط مروَّجي المخدرات في الأقصر والجيزة

رابط الاستعلام.. طريقة وخطوات الاستعلام عن مخالفات المرور من موقع النيابة العامة

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بمليون جنيه فى دمياط

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ44 مليون جنيه

ضبط 11 طن لحوم مستوردة فاسدة فى المرج

ضبط متهم بغسل 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

تحرير 1510 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

الأمن يكشف حقيقة انتشار السرقات أسفل كوبرى مرغم بطريق الإسكندرية الصحراوى

الأكثر قراءة

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

عاجل.. كواليس الاستعداد لمباراة مصر مع نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر الدولية

عاجل.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيوزيلندا فى كأس عاصمة مصر

أسباب تحريك سعر البنزين والسولار فى هذا التوقيت

اعتماد التسعيرة الجديدة لسيارات الأجرة في دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

الحشاشين والإخوان.. ما بين الصباح والبنا

وائل لطفي

ذكرى اغتيال نظام الملك

ماجد حبته

متى تنضبط الأسعار؟!

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «٢- ٢»

جلال حمام

مصر لا تسعى للأضواء.. دورها محورى

عبد الرحيم طايع

رمضان فى غزة

حسين دعسة

ماذا قال بلينكن بشأن الانتخابات الرئاسية فى روسيا؟

محمد العسيري

مسار إجبارى.. النور فى آخر الطريق

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء

صفقة التبادل أم العملية فى رفح.. ماذا سيحدث فى غزة؟