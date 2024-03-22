ضبط متهم بغسل 3 ملايين جنيه فى الإسكندرية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الإسكندرية- غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها في تجارة الحديد المسلح، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية وشراء السيارات والدراجات النارية.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.