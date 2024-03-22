ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بمليون جنيه فى دمياط

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من مركز شرطة كفرسعد مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (2.400 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 2 كيلوجرام لمخدر الهيروين- فرد خرطوش وعدد من الطلقات).

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") وبحوزته (3.800 كيلوجرام لمخدر الحشيش- 1.500 كيلوجرام لمخدر الهيروين- سلاح أبيض)، و(عاطل) وبحوزته (4.200 كيلوجرام لمخدر الحشيش- سلاح أبيض).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.