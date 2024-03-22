الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 11 طن لحوم مستوردة فاسدة فى المرج

اللحوم
اللحوم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن مخزن دون ترخيص لتجهيز اللحوم  بالقاهرة وبداخله كميات من اللحوم المستوردة "مجهولة المصدر".

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام المدير المسئول عن مخزن تجهيز مأكولات- كائن بدائرة قسم شرطة المرج بإدارة المخزن "دون ترخيص" بالإضافة إلى عدم توافر الاشتراطات الصحية بالمخزن.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعُثر بداخل المخزن على 11 طنًا من اللحوم المستوردة- جميعها مجهولة المصدر دون مستندات.

واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية القاهرة تجهيز مأكولات قسم شرطة المرج اللحوم المستوردة

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