الخميس 21 مارس 2024
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محافظات

ضبط 750 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها المكثفة في تشديد الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن بنطاق المحافظة، وتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة؛ للوقوف على مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الشأن، أفاد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري، بقيام إدارة الصحة العامة والمجازر برئاسة الدكتور هاني شمس الدين، وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية لمنوف وحي غرب وجهاز حماية المستهلك- بشن حملات مكبرة على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت، للتأكد من جودة وسلامة المنتجات والأطعمة المقدمة للمواطنين ومراعاتها كل الاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم.

وأسفرت عن ضبط 750 كجم لحوم ودواجن وكبدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بنطاق مركز ومدينة منوف وحي غرب شبين الكوم، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن. 

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمتابعة الحالة العامة للأسواق يوميًا لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام. 

محافظ المنوفية محافظة المنوفية حملات تفتيشية لحوم وأسماك ودواجن فاسدة تحرير محاضر تموينية

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