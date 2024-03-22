ضبط مروَّجي المخدرات في الأقصر والجيزة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتيِّ أمن (الأقصر، الجيزة) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ونجحت تلك الحملات في تحقيق عدد من النتائج الإيجابية.

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وطلقة).

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- بندقية خرطوش وطلقة).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عاطلان- مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزتهما (2،900 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (800 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.