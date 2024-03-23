ضبط 10 آلاف قطعة ألعاب نارية بحوزة شخصين بالإسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، بـ قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته 1500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

وألقت الإدارة القبض على عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، وبحوزته 8500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم ترويج الألعاب النارية، وضبط حائزيها ومتجريها والقائمين على تصنيعها.