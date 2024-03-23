السبت 23 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 92 كيلو مخدرات بـ6.5 مليون جنيه

حملات امنية
حملات امنية

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 4 عناصر إجرامية.

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية، بالاتجار فى مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة «أول وثان العامرية»، بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 60 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطلان لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 32.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.5 مليون جنيه تقريبًا.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية تهريب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة المواد المخدرة عناصر إجرامية

مواد متعلقة

حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات فى المرج

ضبط مُروِّجى المخدرات فى الأقصر والجيزة

عصابة غسلت 100 مليون جنيه: تاجرنا فى المخدرات وأسسسنا شركات وعقارات

التحقيق مع 3 شباب لاتجارهم فى المخدرات بالمرج

مسلسل "عتبات البهجة" اللحلقة 11.. أحد أصدقاء "جميلة" يجرها لفخ إدمان المخدرات

الأكثر قراءة

كيت ميدلتون تعلن إصابتها بالسرطان بعد 3 أشهر من اختفائها (التفاصيل الكاملة)

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري الخميس؟

نكشف خطة مارسيل كولر لخفض معدل أعمار اللاعبين فى الأهلى

بعد تأجيل الزيادة لأكثر من مرة.. تحريك سعر البنزين والسولار تماشيًا مع الأسعار العالمية

بعد إعلان إصابتها بالسرطان.. رسالة من الملك تشارلز لكيت ميدلتون

كيف دعم هارى وميجان الأميرة كيت ميدلتون بعد إصابتها بالسرطان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

إعلانات المؤسسات الخيرية.. وليه لأ ؟

علي سعدة

متي يجف فيضان الاقصي ؟؟

د. منى حلمى

كيف أنفذ وصية أمى ؟

القس رفعت فكرى سعيد

الانجيليون والصهيونية ( ٢- ٢ )

حسين دعسة

الخارجية الأردنية تتابع اعتقال مسلحين اثنين قرب قرية فصائل الفلسطينية اجتازا الحدود الأردنية

د هند جاد

أنا الأسد.. يلا..

حسين دعسة

عيد المساخر اليهودى يستقبل فيتو روسيا والصين.. والتصعيد الإقليمى قادم

وائل لطفي

ماذا يفعل بنا الموظفون؟

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

شقيق المتحدث باسم حماس: الاحتلال يعدم الطبيب محمد النونو لتمسكه بعلاج المرضى

الجمعة الثانية من رمضان.. قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

الاحتلال يعلن اعتقال أكثر من 600 شخص منذ مداهمة مستشفى الشفاء