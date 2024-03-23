الداخلية تضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم 92 كيلو مخدرات بـ6.5 مليون جنيه

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب وترويج كمية كبيرة من المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 4 عناصر إجرامية.

كانت وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية، بالاتجار فى مخدر الحشيش، وترويجه على عملائهم متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة «أول وثان العامرية»، بمديرية أمن الإسكندرية، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عاطلان بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزتهما 60 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وضبط عاطلان لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزتهما 32.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 6.5 مليون جنيه تقريبًا.