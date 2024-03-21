الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 3 شباب لاتجارهم فى المخدرات بالمرج

حبس
حبس

تباشر نيابة المرج تحقيقاتها مع المتهمين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة المرج، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهما (كجم من مخدر الأستروكس)، كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزته 2 كجم من مخدر الحشيش – سلاح أبيض، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة المرج كمية كبيرة من المخدرات المخدرات المرج معمل الكيميائى المضبوطات امن القاهرة

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