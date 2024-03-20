التحقيق مع طرفي مشاجرة نتج عنها إصابة 5 أشخاص بالحدائق

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقاتها مع طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية، تسببوا في إصابة 5 أشخاص؛ بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة انتظار السيارات بالحدائق، وأمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا للاستماع لأقوالهم، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقى قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بأحد الشوارع بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلًا من طرف أول: (3 أشخاص.. بحوزتهم 3 بنادق خرطوش وطلقات نارية من ذات العيار)، طرف ثان: (3 أشخاص.. بحوزتهم 2 فرد خرطوش وطبنجة صوت وطلقات نارية) بسبب خلافات بينهما حول إدارة ساحة إنتظار سيارات كائنة بدائرة القسم، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما البعض بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، نتج عن ذلك إصابة (5 أشخاص برش خرطوش) تصادف تواجدهم بمحل الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة.. وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بإستخدام الأسلحة النارية بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.