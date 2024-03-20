الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

التحقيق مع 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالشروق

متهمين
متهمين

تجري النيابة العامة بالشروق وبدر تحقيقًا موسعًا مع 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من الحشيش بمنطقة الشروق، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (6 كجم لمخدر الحشيش).

كما تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1.5 كجم لمخدر الحشيش).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة الشروق وبدر المواد المخدرة الحشيش الشروق

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