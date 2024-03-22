الجمعة 22 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات في المرج

حبس
حبس

أمرت نيابة المرج حبس المتهمين بحيازة كمية كبيرة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة المرج، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كجم من مخدر الأستروكس).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (2 كجم من مخدر الحشيش – سلاح أبيض).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.

نيابة المرج حيازة كمية كبيرة من المخدرات المخدرات الاتجار المرج امن القاهرة

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