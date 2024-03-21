الخميس 21 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن خطيبته فى الجيزة

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، اليوم الخميس، بتجديد حبس 4 متهمين بقتل شاب أثناء دفاعه عن خطيبته بمنطقة سقارة بأبوالنمرس، في الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

البداية بتلقي الأمن بلاغا من المستشفى العام يفيد بوصول فرحات السيد، وشهرته "بيبو"، مصابا بعدة طعنات نافذة بأماكن متفرقة من جسده.

وبسؤال مرافقيه أكدوا أنه تعرض للضرب بالأسلحة البيضاء من 4 آخرين أثناء سيره بالشارع في وقت معاصر للإفطار، وبصحبته خطيبته وزميلاته في العمل، فتم التدخل طبيًا للتعامل مع حالة المجني عليه لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بجراحه.

وكلف مدير أمن الجيزة، إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط الجناة وكشف ملابسات الواقعة، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان يسير بصحبة خطيبته وزميلاته بالعمل، وأثناء ذلك اعترضهم 4 أشخاص وحاولوا التعرض لخطيبته وإشهار السلاح في وجهها ومضايقتها، فتدخل المجني عليه لحمايتها، فاعتدوا عليه ولاذوا بالهرب وتركوه وسط بركة من الدماء.

جهات التحقيق قتل الشاب محمد بيبو منطقة سقارة محافظة الجيزة طعنات نافذة

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