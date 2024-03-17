الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الإعدام شنقا لعامل زراعي بتهمة قتل زوجته في الشرقية

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم،، بمعاقبة مزارعا بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل زوجته بدائرة مركز فاقوس.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المتهم الي فضيلة المفتي، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

بداية أحداث القضية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم “حسن م  ”، عامل زراعي، مقيم بمركز فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ بتهمة قتل زوجته المجني عليها "هبة إ " بعدة طعنات بسبب خلافات بينهما نتيجة انقطاع المتهم عن العمل وأن المجني عليها هي من كانت تقوم بالإنفاق على مسكن الزوجية نتيجة عملها ببيع الألبان بالأسواق.

 كشف  أمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاح أبيض "سكين" وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا فاستقرت إحداها برقبتها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية قاصدا إزهاق روحها على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بالإعدام قتل زوجته فضيلة المفتي

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