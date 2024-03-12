الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة عامل قتل شخصا بسبب خلافات قديمة لـ26 مارس

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة عامل بتهمة قتل شخص، بسبب خلافات قديمة بينهما لجلسة 26 مارس الجاري للاطلاع.

وجاء بالتفاصيل، أن أحد المستشفيات استقبل عاملا مصابا بجرح نافذ، وتوفى متأثرًا بإصابته، وتبين من خلال الفحص، وسؤال والده أن مشادة كلامية بين نجله وآخر تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب، باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتبين أنه بائع، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرض المتهم على النيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرراها السابق.

محكمة جنايات القاهرة خلافات قديمة قتل شخص محاكمة عامل

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