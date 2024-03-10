الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المؤبد لعامل بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات على مبلغ مالى بالمطرية

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد، بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات على مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة المطرية.

وفي وقت سابق كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم "ع. ر"، 35 سنة، عامل، قتل المجنى عليه "م.أ"، 32 سنة، عامل، ومقيم بدائرة القسم بسبب اقتراض الأول من الأخير مبلغا ماليا 200 جنيه، ثم رفض إعادتها.

جاء في أمر الإحالة، أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وعزم وخطط للانتقام منه، حيث أيقن تواجد المجني عليه وتتبعه حتى انهال عليه بعدة طعنات في أنحاء جسده قاصدًا قتله، فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته. قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد لعامل بتهمة قتل صديقه لخلافهما على مبلغ مالي بدائرة قسم شرطة المطرية.

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