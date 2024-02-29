الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

السجن المؤبد لموظف لاتجاره فى المخدرات بالإسكندرية

السجن
السجن

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي، رئيس المحكمة، اليوم الخميس، بمعاقبة موظف بالسجن المؤبد، عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك لمحاولته ترويج "جوالين" من مخدر الحشيش على عملائه بالإسكندرية.

المؤبد لموظف لاتجاره في المخدرات بالإسكندرية

وفقا لأوراق القضية التي حملت رقم 3110 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

توصلت التحريات إلى قيام المتهم "أ.م.ح" مندوب حجز إداري من محافظة سيناء، بالاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه، وعقب تنفيذ القرار، جرى إعداد كمين للمتهم حال تردده على منطقة العامرية مستخدمًا سيارة، وألقى القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على طربة من مخدر حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على جوالين، وبفضهما تبين احتواؤهما على عدد 329 طربة "حشيش".

وأفادت التحقيقات أنه بمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لاستخدامها لترويج المخدرات على عملائه.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، فأصدرت حكمها على المتهم.

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