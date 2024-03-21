الخميس 21 مارس 2024
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حوادث

حبس عامل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين في الدرب الأحمر 4 أيام

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر.

حبس عامل لاتهامه بسرقة متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر 4 أيام

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة، لافتا إلى أنه يركز على كبار السن والسيدات فى تنفيذ جرائمه مستغلا ضعفها، وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

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