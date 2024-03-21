الخميس 21 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس سيدتين بتهمة نشل المواطنين في الموسكي

آرشيفية
آرشيفية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، بتجديد حبس سيدتين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بمنطقة الموسكي.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمتين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل، لافتين إلى أنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة، كما ضبط بحوزتهما 3 حافظة نقود خاصين بثلاث سيدات، ومبلغ مالي، وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمتين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

قاضي المعارضات محكمة جنوب القاهرة تجديد حبس منطقة الموسكى تحقيقات النيابة

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