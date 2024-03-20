الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

كشف لغز سرقة حقيبة فتاة أجنبية داخل مطعم شهير بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بـالجيزة لغز سرقة حقيبة فتاة أجنبية داخل مطعم شهير بالعجوزة ونجحت في استعادة المسروقات. 

البداية كانت بتلقى مأمور قسم العجوزة بلاغًا من فتاة أجنبية، يفيد بتعرضها لسرقة حقيبة يدها وهاتفها المحمول، أثناء تواجدها بمطعم شهير بمنطقة العجوزة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، عن أن وراء ارتكاب الواقعة اثنين من جامعي القمامة، غافلا الفتاة وقاما بسرقة أغراضها وتم القبض عليهما واستعادة المسروقات.

وتم تحرير المحضر اللازم وأُحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

الاجهزة الامنية بالجيزة سرقة حقيبة فتاة اجنبية مطعم شهير بالعجوزة

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