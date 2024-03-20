الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل ملقاة أمام مقابر حدائق أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

تجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفه لكشف لغز العثور على  جثة عامل  مقتول وملقى أمام مقابر حدائق أكتوبر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا بوجود جثة ملقاة على جانب الطريق أمام المقابر بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وعثروا على جثة عامل وبجسده كسر بالساق وجرح غائر بالجبهة وجرح قطعي غائر بالساعد الأيسر. 

كما تبين وجود دماء كثيفة بمكان العثور على الجثمان، وبسؤال شقيق المتوفي، عامل، أفاد بأنه يدعى "ع.ع"، 24 سنة، متغيب منذ أمس، وأن والدته تلقت اتصالا هاتفيا من شخص مجهول مستخدما هاتف شقيقه المتوفى يفيد بأن جثه المتوفى ملقاة أمام المقابر، وأنه حضر إلى المكان ووجد شقيقه جثة هامدة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

مديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة جثة عامل حدائق أكتوبر

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