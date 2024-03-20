الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

قرار جديد ضد المتهمين في سرقة أموال من شركة سيارات بالساحل

متهمين
متهمين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الأربعاء، حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لسرقتهم أموالًا من داخل شركة سيارات بمنطقة الساحل.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 5 أشخاص، لأربعة منهم معلومات جنائية"؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالى من داخل شركة لبيع قطع غيار السيارات كائنة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالى ودراجة نارية- فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - 5 هواتف محمول، قاموا بشرائهم من متحصلات واقعة السرقة وصرف باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة الساحل شركة سيارات محكمة جنح الساحل قاضي المعارضات امن القاهرة

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