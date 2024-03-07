الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل

حبس
حبس

أمرت جهات التحقيق فى الساحل، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة الدراجات النارية بمنطقة الساحل وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وكان قسم شرطة الساحل قد تلقى بلاغًا بقيام متهمين بسرقة الدراجات وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط المتهمين ولهما معلومات جنائية بسرقة دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع وتوصيل الأسلاك"، وأقروا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المستولى عليها بالواقعة الأولى وباقى الدراجات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئي النية" "عاملين- مقيمين بمحافظة القليوبية" باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، واتهموهم بالسرقة.

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