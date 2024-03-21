حبس عاطل متهم بابتزاز سيدة عبر فيسبوك في أوسيم

قررت جهات التحقيق فى شمال الجيزة حبس عاطل متهم بابتزاز سيدةعبر "الفيس بوك" وتهديدها بنشر صور خاصة لها بمنطقة أوسيم.

وتلقى مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من سيدة تفيد فيه تعرضها للابتزاز عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقيام مالك الحساب بتهديدها بنشر صور خاصة لها كانت أرسلتها لصاحب الحساب اعتقادا منها أنها فتاة سوف تساعدها على العمل ك "موديل"

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه.